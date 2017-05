Dilsen-Stokkem - Drie voertuigen zijn vrijdag op de Rijksweg bij een ongeval betrokken geraakt. Even voor het kruispunt in Rotem reed een auto in op een file. Hij raakte een bestelwagen van de stad. Deze botste op zijn voorligger. Meerdere personen klaagden over pijn in de nek. Een ziekenwagen ging ter plaatse om de mensen te helpen. (mm)