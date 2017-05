Matras in kinderkamer vat vuur in Helchteren

Houthalen-Helchteren - In de Toekomststraat in Helchteren is vrijdagochtend vuur ontstaan in een kinderkamer. De moeder schrok rond 4 uur wakker van een verdachte geur. In de kinderkamer, waar niemand sliep, merkte ze dat de matras aan het smeulen was. Met een natte doek probeerde ze het vuur nog te doven. Dat lukte niet. Samen met de kinderen ging ze naar buiten en verwittigde de hulpdiensten. Intussen sloegen de vlammen al uit de matras. De brandweer had de vlammen snel geblust. In het huis is er wat schade. Oorzaak van de brand is vermoedelijk een nachtlampje dat op de matras was gevallen en begon te smeulen.(mm)