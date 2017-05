Zes rijbewijzen ingetrokken bij SLim-controles

Hasselt - Bij de SLim-controles van afgelopen weekend zijn zes rijbewijzen ingetrokken. De controles gebeurden in de politiezones Beringen-Ham-Tessenderlo, LRH, Bilzen-Hoeselt-Riemst en de wegpolitie Limburg. In totaal werden 599 bestuurders aan de kant gehaald voor een alcoholtest. 27 van hen testten positief. Eén van de twee afgenomen drugstests was ook positief. Bij de SLimcontroles werden ook nog 7.994 voertuigen op snelheid gecontroleerd. 282 bestuurders reden sneller dan toegelaten. Er werden ook nog 16 andere verkeersovertredingen vastgesteld. Nog afgelopen weekend werden in Limburg 66 verkeersongevallen gemeld, waarvan 14 met gewonden. Bij deze ongevallen vielen 14 lichtgewonden en één zwaargewonde. De politie nam 51 ademtesten af na een ongeval. Twaalf waren er positief. Vijf bestuurders moesten meteen hun rijbewijs inleveren. Er waren in totaal 17 gevallen van vluchtmisdrijf. (mm)