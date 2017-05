Fred Morrison, Hot Griselda en Snakes in Exile op Celtic Folk Feest

Regio Zaterdagavond vindt in café De Schoverik in de Onze-Lieve-Vrouwstraat in Diepenbeek het folkfestival Celtic Folk Feest plaats. Op de affiche prijken Fred Morrison, Hot Griselda en Snakes in Exile. Tic... Lees verder