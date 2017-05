Lommel - Patrick van Limbergen, de fietser die donderdagavond in de Lepelstraat door een auto werd gegrepen, is vrijdagochtend in het ziekenhuis in Genk overleden. Het slachtoffer werd door een auto geraakt toen hij de weg overstak. Van Limbergen baatte vroeger restaurant ‘de bonten oss’ in het centrum van Lommel uit.