Bilzen - De brandweer is zondagmiddag een tijdje bezig geweest om een bodembrandje op de Grote Heide in Eigenbilzen te blussen. Even voor 12 uur kwam de oproep binnen. Middenin het bos waren nog enkele kleine vlammen zichtbaar. Die werden geblust. Volgens mensen uit de buurt was er al enkele dagen rook te zien. Dankzij de brandgangen bleef het vuur beperkt. De vegetatie op het perceel van om en bij de 2 hectare is wel verbrand. (mm)