Neerpelt - De politie is een onderzoek gestart naar een reeks inbraken in auto’s op Boseind. In de nacht van maandag en dinsdag werd van vijf auto’s, voornamelijk BMW’s, het navigatiesysteem uitgebroken. Telkens werd een zijruit ingetikt. De feiten gebeurden in de Lepelstraat, de Sparrenlaan (2), de Bemmert en de Pinksterbloemstraat. De ingebouwde systemen werden bruut uit het dashboard getrokken. De schade in het interieur is vaak groot. (mm)