Heusden-Zolder - De politie van Heusden-Zolder heeft dit weekend een bestuurder aan de kant gehaald die een rijverbod aan zijn laars lapte. De man was al herhaaldelijk betrapt op rijden zonder rijbewijs. Daar bovenop was zijn auto niet verzekerd. Het voertuig werd in beslag genomen. Ook dit was niet nieuw. Eerder waren al eens twee auto’s van de overtreder in beslag genomen.(mm)