Houthalen-Helchteren - Afgelopen weekend zijn bij de politie vier inbraken in Houthalen-Helchteren gemeld. Bij een inbraak in de Vijfeindestraat in Lilo verdween geld. Op de Molenweg in Houthalen drongen inbrekers in twee huizen binnen. De buit bestaat daar uit juwelen, horloges, cash geld, laptops en tablets buit. In een leegstaand huis op de Grote Baan in Houthalen namen inbrekers enkele koperen waterleidingsbuizen en vier waterkranen mee.(mm)