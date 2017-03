Kinrooi - Een 76-jarige Harley-rijder uit Nederland is zondag in de late namiddag gewond geraakt bij een ongeval in Kessenich. De man reed op de Venlosesteenweg richting Nederland. Een tegenligger wilde ter hoogte van de Hoogveldstraat de parking van een frituur opdraaien. De autobestuurder had de motorrijder niet gezien. De twee voertuigen botsten. De motorrijder heeft een heupfractuur en werd voor verzorging naar het ziekenhuis in Maaseik gebracht. (mm)