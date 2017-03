Vier inbraken in Hasselt

Hasselt - In de Berenbroekstraat is donderdagavond een inbraak in een huis ontdekt. De dieven hadden een raam opengebroken om binnen te geraken. Ze maakten juwelen buit. Een half uurtje eerder - even voor 21 uur - was bij de politie al een inbraak op de Grote Bameriklaan in Kuringen gemeld. Op het eerste gezicht lijkt daar niets te zijn gestolen. Ook bij een inbraak in een huis in de Spoorwegstraat in Runkst donderdagavond is er geen nadeel. In de vooravond was er nog een inbraak op de Grote Baan vastgesteld. Daar werden verschillende kamers doorzocht. Wat er precies werd gestolen, moet uit een inventaris blijken. (mm)