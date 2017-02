Negen inbraken in paar dagen tijd in Genkse

Genk - Maandagochtend zijn bij de politie een resem inbraken gemeld. In een winkel in de Marktstraat werd de kassalade gestolen. In de buurt, in een winkel in de Rootenstraat en een in de Winterslagstraat waren in de nacht van zondag op maandag al een laptop en kleingeld verdwenen. In een woning op de Reinpadstraat verdween een laptop. Tussen vrijdagavond en zondagavond was er ook al op meerdere plaatsen ingebroken. Uit een huis in de Wildekastanjelaan in Winterslag verdwenen een stoomstrijkijzer, een koffiemachine en een trolley. Bij een bedrijf in de Gieterijstraat in Zwartberg is een kluis weg. Bij drie woninginbraken in de Socialestraat, Wijerdriesstraat en Herenstraat in Waterschei werd telkens juwelen en geld buitgemaakt.(mm)