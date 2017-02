Voor ruim 11.000 euro aan boetes bij controles zwaar vervoer

Genk - Bij een controle zwaar vervoer heeft de politie MidLim maandagvoormiddag voor ruim 11.000 euro aan boetes geïnd. Tussen 6 en 14 uur werden in totaal 34 vrachtwagens aan de kant gehaald op het kruispunt van de Westerring en de Henry Fordlaan. Veertien vrachtwagens waren niet in orde: zes waren te zwaar geladen, twee bestuurders hadden de rij- en rusttijden niet gerespecteerd, twee vrachtwagens hadden geen geldige keuring, eentje had geen geldige medische keuring, een andere reed zonder geldige vervoersvergunning, een trucker werd betrapt op gsm’en achter het stuur,en tenslotte werd een landbouwvoertuig aan de kant gehaald dat niet was ingeschreven en reed op rode diesel. (mm)