Vier inbraken in gebouwen in Hasselt

Hasselt - Bij de politie LRH zijn van zondagochtend tot maandagnamiddag vier inbraken in grote gebouwen gemeld. In de Witte Nonnenstraat verbrijzelden onbekenden zondag even voor 6 uur een ruit. Ze raakten niet binnen. Rond 22 uur werd dan een inbraakpoging in een gebouw op het Guldensporenplein ontdekt. De daders kregen daar de deur niet open. Maandag even na 1 uur ging het alarm af van een gebouw op de Gouverneur Verwilghensingel. Daar sloegen de dieven, die de deur aan het openbreken waren, op de vlucht. Enkele uren later werd dan in dezelfde straat een tweede inbraak vastgesteld. De daders hadden een raam opengebroken om verschillende ruimtes in het gebouw te doorzoeken. Er is geld verdwenen. (mm)