Een inbraak en twee inbraakpogingen in Hasselt

Hasselt - Afgelopen weekend zijn in Hasselt twee inbraakpogingen en een inbraak bij de politie gemeld. Zaterdag even na 1 uur werd een feit op de Runkstersteenweg en de Diestersteenweg vastgesteld. In Runkst werd een schuifdeur geforceerd. Daardoor schrokken de bewoners wakker en sloegen de indringers zonder buit op de vlucht. Ook op de Diestersteenweg vangen de dieven bot. Ze krijgen het slot van de achterdeur niet open. In Hommelvennestraat slaagde vrijdagavond wel een inbraak. Daar werd een raam op het gelijkvloers geforceerd. Er is een fototoestel verdwenen. (mm)