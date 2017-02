Bestuurder probeert alcoholverbruik met Listerine te verbergen

Bilzen - Een jonge bestuurder heeft zondagochtend de politie met een fles Listerine om de tuin proberen te leiden. De man werd in Beverst (Bilzen) aan de kant gehaald voor een alcoholtest. Hij vroeg en kreeg een kwartiertje uitstel. De man blies positief maar na analyse gaf het toestel het resultaat ‘mondalcohol’ aan.

Een volgende test was negatief terwijl de agenten een duidelijk alcoholgeur waarnamen. De man mocht terug in zijn auto stappen. Een agent zag op dat ogenblik in de deur een fles Listerine cool mint steken. Hij sprak de bestuurder daarop aan. Toen die gevraag werd zijn mond te openen, bleek zijn tong blauw te zijn. Uiteindelijk gaf hij toe mondwater te hebben gebruikt om zijn alcoholverbruik te verbergen. Als extraatje kreeg de overtreder nog een speekseltest in de mond gestopt. En die kleurde ook positief op cocaïne en amfetamines. Na een bloedproef moest hij zijn rijbewijs voor 15 dagen afgeven.

Nog twee andere bestuurders testten bij deze controles positief op alcohol én drugs. Eentje had 1,65 promille alcohol in het bloed, was onder invloed van cocaïne en had nog 5 gram marihuana op zak. Samen met een bestuurder die enkel onder invloed van drugs reed, moesten ze hun rijbewijs voor twee weken inleveren.

In totaal werden in de nacht van zaterdag op zondag in de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst 172 bestuurders aan de kant gehaald voor een alcoholtest. Tweeëntwintig bestuurders testten positief op alcohol. Ze kregen een rijverbod van 3 of 6 uur.

Er werd nog een 20-tal boetes gegeven voor andere overtredingen, het merendeel voor verkeerd parkeren in het centrum van Bilzen.