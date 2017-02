Diepenbeekse is 15 dagen rijbewijs kwijt na positieve test op amfetamines

Diepenbeek / Hoeselt - Een 29-jarige vrouw uit Diepenbeek heeft zaterdagochtend haar rijbewijs voor 15 dagen moeten inleveren. De vrouw reed op het industrieterrein in Hoeselt met een auto waarvan de lichten vooraan niet goed waren afgesteld. Daardoor verblindde ze het tegemoetkomend verkeer. Om die reden werd ze aan de kant gehaald voor een controle. De boorddocumenten waren in orde. En de alcoholtest bleek ook negatief te zijn. Maar omdat de gestandaardiseerde checklist positief was, werd nog een speekseltest opgelegd. Daaruit bleek dat de bestuurster amfetamines had gebruikt. Na een bloedproef op het commissariaat van Bilzen, werd de vrouw door vrienden opgehaald. Die brachten haar naar huis. (mm)