Leerlingchauffeur in niet ingeschreven auto na middernacht getrappeerd

Bilzen - Een jonge chauffeur uit Bilzen zal het nog voor hij zijn officiële rijbewijs heeft behaald, mogen gaan uitleggen bij de politierechter. De 18-jarige jongeman werd zaterdag rond 1 uur in de Maastrichterstraat aan de kant gehaald omdat zijn remlicht niet werkte. De bestuurder kon geen identiteitskaart en rijbewijs voorleggen. Even later bleek dat hij een voorlopig rijbewijs had en dus niet na middernacht mocht rijden en ook geen passagier - die langs hem zat - mocht vervoeren. De auto bleek ook niet ingeschreven te zijn. Na het opstellen van een proces-verbaal voor de verschillende verkeersinbreuken, mocht de passagier verder rijden. (mm)