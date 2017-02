Drie inbraken in Hasselt

Hasselt - Hasselt Bij de politie zijn vrijdag drie inbraken gemeld. De laatste dateert van vrijdag even voor 14 uur in de Zestien Bunderstraat. Daar forceerden dieven een raam. Of er iets werd gestolen, is niet bekendgemaakt. Op de Steenberg in Sint-Lambrechts-Herk werd even na de middag ontdekt dat de deur en raam van een huis openstonden en alle kamers werden doorzocht. Volgens de eerste vaststellingen missen de bewoners verschillende spullen. De eerste inbraak kwam even voor 8 uur binnen vanuit de Tulpinstraat in Kiewit. Daar was op een adres ingebroken. Ook daar was het juiste nadeel nog niet gekend. (mm)