Overpelt - De politie HANO waarschuwt hondeneigenaars die wel eens gaan wandelen in de buurt van de Wedelse Molen langs de Breugelweg in Overpelt. Donderdag is daar een hond vergiftigd. Het dier had een hap genomen van macaroni met een blauw goedje dat in de struiken lag. Vermoedelijk gaat het om rattenvergif.

Het arme dier werd nog in allerijl naar een dierenarts gebracht. Of hij het gaat halen, kon de dierenarts donderdagavond nog niet zeggen.