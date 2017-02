Opnieuw vaten met verdacht goedje gedumpt

Neerpelt - De civiele bescherming heeft donderdag op een zandwegje in de buurt van de Haagdoorndijk een 50-tal bidons geruimd. Een wandelaar ontdekte in de voormiddag de dumping en verwittigde de politie. In de bidons van ongeveer 20 liter zat een verdacht goedje. De inhoud zal nu worden geanalyseerd. Bij de politie gaan ze er vanuit dat het restafval van een drugslab is. Dinsdagochtend werd niet zover van deze vindplaats al eens dertigtal verdachte vaten op een braakliggend terrein in de rand van het Overpeltse industrieterrein gevonden. (mm)