Sint-Truiden - Bij een inbraak in de Bermenstraat - tussen Kerkom-bij-Sint-Truiden en Aalst - zijn juwelen gestolen. De feiten werden zaterdagavond vastgesteld. Op de Oude Borgwormseweg in Aalst werd zondag in de namiddag ook nog in een huis ingebroken. Wat er is verdwenen, is niet bekendgemaakt. (mm)