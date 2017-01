Maaseik - Bij de politie is donderdag een klacht binnengekomen van dierenverwaarlozing op de Kasteeldreef in Dorne. Toen een patrouille de toestand ter plaatse ging bekijken, vonden ze een koe in een weide waar geen schutplaat en voeding was. De koe verkeerde wel niet in levensgevaar. De wijkagent gaat de zaak nu opvolgen. (mm)