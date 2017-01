Neerpelt - Woensdag even voor 21 uur is een inbraak in een huis in de Brouwersstraat ontdekt. De daders waren via een keukenraam aan de achterkant van het huis binnengeraakt. Dat werd geforceerd. In het huis werden alle kasten en laders geopend en overhoop gehaald. Op het eerste gezicht zijn er juwelen weg. (mm)