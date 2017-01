Meeuwen-Gruitrode - De brandweer is zondagnamiddag opgeroepen voor een oliespoor in Gruitrode. Vanop de rotonde op het centrum en dan in de richting van Opglabbeek (N730) moest de weg over een afstand van 4 kilometer worden gereinigd. Later werden de strooidiensten gecontacteerd om meteen op die strook te gaan strooien. (mm)