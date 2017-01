Al 23 rijbewijzen bij BOB-campagne ingetrokken

Beringen / Tessenderlo / Ham - Op de Laan op Heusden in Koersel heeft de politie vrijdag rond 9 uur een autobestuurder aan de kant gezet voor een controle. De man bleek geen rijbewijs bij te hebben omdat het enkele dagen geleden door de wegpolitie was ingetrokken. Hij zal het later bij de politierechter mogen gaan uitleggen. Donderdag was een bestuurder bij een controle in de Diesterstraat in Tessenderlo zijn rijbewijs ook al na een positieve alcoholtest kwijtgespeeld. Tijdens de BOB-campagne heeft de lokale politie Beringen-Ham-Tessenderlo sinds eind november al 23 rijbewijzen voor 15 dagen ingehouden, 10 voor dronken rijden en 13 voor rijden onder invloed van drugs. 40 andere bestuurders kregen 3 of 6 uur rijverbod na een positieve ademtest. In totaal werden 2.514 bestuurders aan de kant gezet en gecontroleerd. (mm)