Gemeenteraad houdt minuut stilte voor Julien Thijs

Geetbets - De gemeenteraad van Geetbets begon maandagavond met een minuut stilte. Dat gebeurde als nagedachtenis van ereburgemeester Julien Thijs. Die overleed vorige week donderdag.

Julien Thijs was drie legislaturen burgemeester: van januari 1983 tot december 2000. Hij was ook zes jaren eerste schepen, met name in de legislatuur 1977-1982. In mei 2001 stapte hij om gezondheidsredenen uit de politiek en in augustus dat jaar kende de gemeenteraad van Geetbets hem de titel van ereburgemeester toe. Huidig burgemeester Jo Roggen is een partijgenoot van Thijs.