Diestenaar rijdt bromfietser aan

Diest - Een man van 34 jaar uit Diest reed zondag een bromfietser van 49 jaar uit Lommel aan. De man uit Lommel liep daarbij verwondingen op.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) kreeg de melding van de aanrijding zondag rond 15.30 uur. op het kruispunt van de J. Vanzeerstraat en de Tessenderloweg te Diest. De bestuurder van de personenwagen reed op de J. Vanzeerstraat en sloeg links af de Tessenderloweg op in de richting van Diest. De bestuurder van de motorfiets reed op de Tessenderloweg in de richting van Diest. Een ander voertuig welke zich eveneens op de Tessenderloweg bevond reed voor de motorfiets en sloeg de J. Vanzeerstraat in. Hierdoor had de bestuurder komende uit de J. Vanzeerstraat de motorfiets niet opgemerkt. De motorfiets reed de personenwagen achteraan aan. De bestuurder van de motorfiets, een 49-jarige man uit Lommel, werd gekwetst en overgebracht naar het AZ voor verzorging. De bestuurder van de personenwagen, een 34-jarige man uit Diest, bleef ongedeerd.