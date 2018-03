Concert The Butterflies

Halen - De Halense vereniging The Butterflies organiseert een concert met optreden van drie bands. Het concert vindt zaterdagavond 24 maart plaats in het buurthuis in Zelk.

Audry, Nele en Arno brengen eigenzinnige bewerkingen van nummers van Nina Simone, Jack White en Billy Joël. Sons of Murphy brengt de beste Keltische punk en The Free Willy’s coveren The Cure, Pink Floyd, Eurythmics. Gastartiest is Jan Brans, de vroegere zanger van The Bruchband, La Grange en nog verder terug van Stodge. Om 19.30 uur, Buurthuis Zelk.

KAARTEN: ERWIN.PANS@ TELENET.BE.