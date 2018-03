Diest - In een winkel aan de Hasseltsestraat in Diest werd maandag een inbraak vastgesteld. Het is niet duidelijk of er iets werd gestolen.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) kreeg de melding van de inbraak maandag rond 10 uur. Een venster van het appartement op de verdieping boven de winkel was opengebroken. Van daar verschafte(n) de dader(s) zich toegang tot de winkel.