Enquête politie over eigen werking

Diest - De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) houdt een enquête over de eigen werking en de verwachtingen van de inwoners over de belangrijkste taken van de politie. Een aantal inwoners gaan daarvoor vanaf nu een formulier in de bus krijgen.

In de rondvraag wordt gepeild naar het antwoord van de inwoners op vragen als deze. Welke problemen ervaart u in uw onmiddellijke woonomgeving? Hoe ervaart u de werking van uw politie? Bent u op de hoogte van het lokale preventieaanbod? Werd u recent slachtoffer van een misdrijf? De antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. De resultaten worden tegen begin 2019 verwacht.