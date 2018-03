Geetbets - De gemeente Geetbets houdt vrijdag 23 maart haar kampioenenviering. Alle belangstellenden zijn daarvoor welkom in het administratief centrum De Molencouter.

De gemeente huldigt dan sportlui uit (clubs van) de eigen gemeente met een bijzondere prestatie afgelopen jaar in de bloemen zetten. Het gaat om personen die provinciaal of nationaal kampioen zijn geworden of die in 2017 een bijzondere prestatie hebben geleverd. De huldeavond vangt aan om 20 uur.