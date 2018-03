Man (30) 15 dagen rijbewijs kwijt

Diest - Een man van 30 jaar uit Lubbeek is zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt. Hij werd betrapt op het bezit van drugs.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) deed de controle zondagavond rond 22.30 uur op de Commissaris Neyskenslaan in Diest. De man was in het bezit van verdovende middelen. Naar aanleiding hiervan werd de gestandaardiseerde checklist toegepast, deze was positief voor druggebruik. De bestuurder weigerde echter een speekseltest en bloedafname. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen.