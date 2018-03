Stad vraagt carnavalsgroepen cadeautjes in de hand te geven

Halen - Halen wil het carnavalsgebeuren dit weekend op een duurzame manier laten verlopen. De stad heeft de deelnemende groepen gevraagd om cadeautjes niet uit te werpen, maar in de hand te geven. Er worden ook vijf extra vuilniszakken geplaatst en twee tijdelijke fietsenstallingen ingericht.

Morgen, zondag 18 maart, gaat in Halen de stoet van de Ridders van de Kromme Elleboog uit. Het stadsbestuur wil dat er zo weinig mogelijk afval op straat overblijft. Schepen van Leefmilieu Steven Vanmechelen (CD&V): “Wij hebben de deelnemende groepen in een brief gevraagd – het is geen verplichting – om voorwerpen niet uit te gooien, maar ze toeschouwers wel in de hand te geven. Dat helpt voorkomen dat spullen op straat achterblijven.”

Bezoekers van en deelnemers aan de stoet die toch spullen kwijt willen raken, kunnen die gooien in de vijf vuilnisbakken, die speciaal voor het carnavalsgebeuren worden geplaatst. Drie staan er op de Markt, een op het Raubrandplein en een op het parkeerterrein aan vrije basisschool Wegwijs aan de Diestersteenweg.

De straten van de stoet en de omgeving zijn voor alle (auto)verkeer afgesloten. Om bezoekers ertoe aan te zetten met de fiets te komen, richt de stad twee tijdelijke fietsenstalingen in: een op het parkeerterrein aan vrije basisschool Wegwijs en een aan gemeenschapscentrum De Rietbron aan de Sportlaan.