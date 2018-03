Netwerk Getevallei genomineerd voor award publieksprijs Toerisme Vlaams-Brabant

Geetbets - Het Wandelnetwerk Getevallei is genomineerd voor de publieksprijs van de Toerisme Awards van Vlaams-Brabant. Met je stem kan je het netwerk helpen de award in de wacht te slepen.

Het wandelnetwerk werd in 2015 uitgebouwd door Toerisme Vlaams-Brabant, het Regionaal Landschap Zuid-Hageland en de gemeenten Geetbets, Linter, Tienen en Zoutleeuw. De totale lengte van het netwerk bedraagt bijna 250 km. 60 km strekken zich uit over Geetbets, 62 km over Linter, 35 km in Tienen en 87 km in Zoutleeuw. Het wandelnetwerk is zo opgevat dat je zelf een eigen wandeling kan samenstellen aan de hand van de nieuwe knooppunten.

De andere genomineerden voor de publieksprijs zijn het Belevingscentrum ’14-’18 in Tildonk, het Sven Nys Cycling Center in Baal en de ‘Regiocampagne thema Druiventro(t)s. Stemmen kan via de website www.toerismevlaamsbrabant.be/awards. De winnaar wordt samen met de laureaten van de andere categorieën op 28 maart bekendgemaakt.