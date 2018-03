Vanavond opening kringloopwinkel in Wendelenhuis

Herk-de-Stad - In Herk-de-Stad gaat vanavond de Win-Win-Winkel open. In die kringwinkel zijn tweedehandse kleding, ander textiel en aanverwante te koop.

De Win-Win-Winkel is ingericht in het Wendelenhuis aan de Ridderstraat. Het wordt Wendelenhuis genoemd, omdat het staat op de plaats waar de Herkse priester-sterrenkundige Govaert Wendelen geboren werd. Dat gebeurde op 6 juni 1580, terwijl het huidige pand dateert uit de tweede helft van de 18de eeuw. Het huidige gebouw was tot voor een aantal jaren in gebruik door het Vlaams Woningfonds, dat het voor bewoning verhuurde. Na een aantal jaren leegstand heeft de stad het pand verkocht aan Herkenaar Lode Robben, die het pand voor dit sociaal ter beschikking stelt.

De kringloopwinkel is een initiatief van de Sint-Martinusscholen, samen met de Herkse afdeling van Sint-Vincentius, dat steunpakketten verdeelt bij personen met een beperkt inkomen. In de winkel wordt heren-, dames en kinderkleding voor een lage prijs verkocht, samen met beddengoed, badkamertextiel en knuffels. De opbrengst van de verkoop gaat naar de andere steunverlening van Sint-Vincentius.Vanaf 20 uur is iedereen welkom om een kijkje te komen nemen. Elke bezoeker wordt op een drankje vergast. Vanaf nu is de winkel op zaterdag open van 10 tot 13 uur, op maandag van 13 tot 18 uur. Je vindt de winkel op nummer 19 in de Ridderstraat.