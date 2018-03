Diest - In een school aan de Boudewijnvest in Diest werd – vermoedelijk in het weekend – een inbraak gepleegd. Daarbij werden twee fietsen gestolen.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) kreeg de melding van de inbraak dinsdagavond rond 19.45 uur. In de school was de inbraak vastgesteld. De daders zijn vermoedelijk op 10 of 11 maart aan de slag gegaan. Zij forceerden de sectionaalpoort aan de school. Er werden twee fietsen gestolen.