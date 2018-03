Diest - Bij een ongeval op de Halensebaan in Diest werden dinsdagnamiddag twee mannen gewond.

De aanrijding gebeurde rond 15.30 uur op de Halensebaan in Diest. Een personenwagen en een lichte vrachtwagen reden elkaar aan. In de lichte vrachtwagen zat een man van 24 jaar uit Scherpenheuvel-Zichem, in de personenauto een man van 42 jaar uit Bilzen. De lichte vrachtwagen had op de Halensebaan rechtstomkeert willen maken. Dat manoeuvre verraste de chauffeur in de personenauto.