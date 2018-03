Eetdag WTC 2010

Geetbets - Wielertoeristenclub 2010 van Geetbets houdt morgen, vrijdag 16 maart, haar eetdag. Het gaat om een speciale editie, want de eetdag vindt voor de vijfde keer plaats.

Je hebt de keuze uit croque monsieur, spaghetti en veggiepasta. De eetdag loopt van 16.30 tot 21 uur in ontmoetingscentrum De Berg in Ransberg. Inschrijven doe je bij de leden of via Facebook: WTC 2010 Geetbets. maken daarbij kennis met allerlei technieken. De expo is tijdens de openingsuren van het gemeentehuis toegankelijk. De tentoonstelling loopt tot 25 maart.