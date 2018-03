Vandaag Ierse avond

Geetbets - Zaterdag 17 maart is het Saint-Patrick’s Day. Dan vieren Ierland en Noord-Ierland hun nationale feestdag. Naar aanleiding van die feestdag organiseert Geetbets donderdag 15 maart een Ierse avond. Daarvoor zijn Jameson en Power te gast.

De Ierse avond past in Cultuur (B)uur(t), het initiatief dat vorig jaar met succes werd gelanceerd om op geregelde tijdstippen op donderdagavond een culturele avond te organiseren. Jameson & Power brengen Ierse folk. De Ierse avond vindt om 20 uur plaats in het buurthuis in Grazen. Kaarten kosten 5 euro. Info: jeugd- en cultuurdienst, Irina Van Goethem, tel. 011/58.65.42, iv@geetbets.be, www.geetbets.be.