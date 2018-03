Met cultuurcheque naar Walter Baele

Geetbets - Inwoners van Geetbets kunnen met de intergemeentelijke cultuurcheque naar de voorstelling van Walter Baele, nu zaterdag 17 maart om 20 uur in gemeenschapscentrum De Markthallen (Markt 2) in Herk-de-Stad.

De cultuurcheque is bestemd voor personen van 18 jaar en ouder. Zij kunnen met de cheque naar voorstellingen die door de gemeenschapscentra zelf worden georganiseerd. Dat is het geval voor de avond met Walter Baele. Walter Baele kruipt in zijn alter ego’s en begint zijn nieuwe show met “Geacht publiek, hartelijk welkom, maar ik ben er niet.” Onder meer koning Filip, premier Michel en bedrijfsleider Willy Naessens komen in de show aan bod. De cheque geeft vijf euro vermindering op de toegangsprijs. Die bedraagt 15 euro in voorverkoop en 17 euro aan de kassa.