Geetbets - Wandelliefhebbers zijn vanmiddag welkom om mee op stap te gaan met Okra van Geetbets. De vereniging wandelt in de eigen gemeente.

Okra heeft een wandeling van zes km uitgestippeld. Vertrekpunt is café Bellen, het duivenlokaal aan de Glabbeekstraat in Geetbets. Samen met Okra organiseert wandelvereniging SOS een langere tocht. Die is 10 km lang. Uur van afspraak voor beide wandelingen is 13.30 uur.