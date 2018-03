Infovergadering ‘Belang van gemeenteraadsverkiezingen’

Herk-de-Stad - ‘Het belang van gemeenteraadsverkiezingen’, is het thema van een voordracht vandaag, maandag 12 maart, om 14 uur in gemeenschapscentrum De Markthallen (Markt 2) in Herk-de-Stad. Gastspreker is een docent van de afdeling ‘Bestuursrecht’ van de Universiteit Hasselt.

Die licht het belang van de gemeenteraadsverkiezingen toen, samen met de rol van de gemeenteraad. Er wordt ook ingegaan op burgerparticipatie op gemeentelijk niveau, de maatschappelijke evolutie in de gemeenten, het politiek landschap van de gemeente, gemeentelijke fusies,... Verder wordt er even stilgestaan bij de afgeslankte rol van de provincies.

Deelname: 5 euro voor leden van OKRA of Davidsfonds, 8 euro voor niet-leden (incl. koffie en versnapering tijdens de pauze). Vooraf inschrijven is niet nodig. De infovergadering wordt georganiseerd door Okra Trefpunt 55+, samen met het Davidsfonds en gemeenschapscentrum De Markthallen. Info: magdamertens@proximus.be, tel. 013 55 20 95 i.s.m. Academie Okra-Davidsfonds Herk-de-Stad.