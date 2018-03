Vandaag vrouwendag in Halve Maan

Diest - Diest viert vandaag de vrouwendag naar aanleiding van internationale vrouwendag vorige donderdag. In het bezoekerscentrum van de Halve Maan staan er een variatie activiteiten op het programma.

De dag staat in het teken van het thema Wellness van lichaam en geest’. Zo staat er yoga op het programma, kan je alles te weten komen over de heilzame werking van kruiden en kan je ook creatief bezig zijn met het maken van armbanden en geluksbrengers. Cursisten van de VDAB-opleidingen in de horeca bereiden lekkere hapjes. Er is ook een speciale sessie van Café Combinne. In Café Combinne zitten Nederlandstaligen en anderstaligen samen aan tafel om in het Nederlands te praten over onderwerpen van elke dag.

Vrouwendag, 13.30-17.30 uur, bezoekerscentrum Halve Maan, Omer Vanaudenhovelaan, Diest. De toegang is gratis en er is ook kinderopvang voorzien.