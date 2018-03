Diest - Alle vrouwen zijn vandaag, zondag 11 maart, in Diest welkom voor de Ladies City Deluxedag. Die betekent een halve dag zalig relaxen in een gezellig bruisende stad. Met James Cooke en Victor Verhulst maken ook enkele BV’s hun opwachting.

Vanaf 12.30 uur worden de dames verwacht in de Lakenhalle, waar een roze loper uitgerold ligt. De eerste 1500 dames worden op een glaasje bubbels vergast en ze ontvangen een goodiebag. Op de Grote Markt lopen modeshows. In het Ladies Village in de Lakenhalle kunnen de vrouwen zich eens lekker laten verwennen. Uiteraard kan je met James Cooke en Victor Verhulst op de foto. Om 19 uur start in de Lakenhalle de Ibizaparty.