Man (34) betrapt op drugsgebruik

Diest - Een man van 34 jaar uit Averbode is zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt. Hij werd betrapt op rijden onder invloed van drugs.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) wilde de man vrijdagavond controleren in de Ernest Claesstraat in Zichem. De man was op weg naar het station om daar zijn partner af te halen. Hij probeerde de controle te ontwijken door de oprit van een woning op te rijden. De chauffeur legde een positieve speekseltest af, wat wijst op drugsgebruik. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor een periode van 15 dagen ingetrokken. Bovendien kreeg hij een bijkomende proces-verbaal, omdat hij thuis een kindje van twee jaar oud alleen had achtergelaten.