VRT-radiomis zondag vanuit Sint-Martinuskerk

Herk-de-Stad - De eucharistieviering op Radio 1 (VRT) van morgen, zondag 11 maart, wordt rechtstreeks uitgezonden vanuit de Sint-Martinuskerk van Herk-de-Stad. Dat is de hoofdkerk in Herk-de-Stad.

De mis in de kerk van Herk-centrum is op de radio te horen van 10 tot 11 uur. In de viering gaat kapelaan Wim Simons voor. De mis wordt opgeluisterd door het gemengd koor van de parochie Sint-Martinus. De Sint-Martinusparochie heeft een lange traditie in het verzorgen van eucharistievieringen die live door de VRT worden uitgezonden.