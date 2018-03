Activiteiten jeugdboekenmaand rond ‘Wetenschap en Techniek’

Herk-de-Stad - Naar aanleiding van de jeugdboekenmaand organiseert de bibliotheek van Herk-de-Stad een variatie activiteiten. Rond de slogan ‘Eureka’, staat alles in het teken van wetenschap en techniek.

De kinderen van het derde leerjaar van alle klassen van Herk-de-Stad worden uitgenodigd om min de bibliotheek Bibster te spelen. Dit is een uiterst spannend spel op tablets met als thema Eureka waarbij de ploeg met de meeste volgers wint.

Alle kinderen zijn welkom om zich te verdiepen in (kinder)boeken rond wetenschap en techniek. Weet jij trouwens welke uitvinding afgebeeld staat op de tekening? In het boek Watson van Martha Heesen vind je het juiste antwoord. Dit boek vind je terug op de boekenstand in de bibliotheek. Onder alle juiste inzendingen worden vier winnaars getrokken. Zij winnen een boek of bioscooptickets.