Voordracht ‘Incontinentie bij vrouwen’

Halen - ‘Baas over je blaas’ is het thema van een voordracht donderdag 8 maart om 20 uur in gemeenschapscentrum De Rietbron (Sportlaan 4A). Gastspreker is dokter Karlien Peeters van het Algemeen Ziekenhuis Diest.

Karlien Peeters is urologe in het AZ Diest. Zij gaat in op het thema ‘incontinentie’. Dat blijft een taboe onder vrouwen, terwijl het toch het leven van 1 op de 5 vrouwen beheerst. Ze durven niet gaan sporten, komen niet meer zo veel buiten en hebben minder sociale contacten, en dat allemaal uit schrik voor ongelukjes. In heel veel gevallen bestaat er een mogelijkheid om de klachten te verminderen of zelfs een complete oplossing te bieden. De toegang is gratis. De avond wordt georganiseerd door KVLV-Zelk samen met de gezondheidsraad van Halen.