Diest - In een zaak aan de Koning Albertstraat in Diest werd in het weekend een poging tot inbraak gepleegd. De dader(s) geraakte(n) niet binnen.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) kreeg de melding van de inbraak maandag. De inbraakpoging had plaatsgevonden in de nacht van vrijdag op zaterdag. Men had geprobeerd de voordeur open te breken, maar dat was niet gelukt.